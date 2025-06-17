الثلاثاء 17 يونيو 2025
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حوادث

حجز عامل دليفري متهم بالتحرّش بطالبة خلال سيرها بالتجمع الأول

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز عامل توصيل طلبات لاتهامه بالتحرش بطالبة أثناء سيرها في منطقة التجمع الأول وذلك ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي  قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من طالبة أفادت بتعرضها للتحرش من قبل قائد دراجة نارية، خلال سيرها في أحد شوارع المنطقة.

تحرّش بطالبة خلال سيرها بالتجمع الأول

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت رجال الشرطة من  تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يعمل كـ عامل دليفري ومقيم بمحافظة البحيرة. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

 

وبمواجهته، أقر بارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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الاجراءات القانونية التجمع التجمع الأول التحرش بطالبة بمحافظة البحيرة القاهرة الجديدة

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