الثلاثاء 17 يونيو 2025
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حوادث

القبض على عامل دليفري تحرّش بطالبة خلال سيرها بالتجمع الأول

القبض على عامل دليفري
القبض على عامل دليفري تحرّش بطالبة خلال سيرها بالتجمع الأول

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عامل توصيل طلبات لاتهامه بالتحرش بطالبة أثناء سيرها في منطقة التجمع الأول.

القبض على عامل دليفري تحرّش بطالبة خلال سيرها بالتجمع الأول
القبض على عامل دليفري تحرّش بطالبة خلال سيرها بالتجمع الأول

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي  قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من طالبة أفادت بتعرضها للتحرش من قبل قائد دراجة نارية، خلال سيرها في أحد شوارع المنطقة.

 

تحرّش بطالبة خلال سيرها بالتجمع الأول

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت رجال الشرطة من  تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يعمل كـ عامل دليفري ومقيم بمحافظة البحيرة. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

 

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وبمواجهته، أقر بارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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