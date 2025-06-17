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حوادث

تجديد حبس عامل بتهمة قتل عاطل بسبب 50 جنيها في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عامل بتهمة قتل عاطل بسبب 50 جنيها في منطقة مدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت مباحث  قسم شرطة مدينة نصر ثان تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بأحد الشوارع في المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني ومعاينة موقع الحادث.


وبالفحص تبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء شديد، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة فى رأسه أودت بحياته في الحال، وبإجراء التحريات تبين ان عامل وراء ارتكاب الواقعة.

 

وأضافت التحريات أن أحد الأشخاص شاهد المتهم يعتدي بالضرب على المجني عليه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة لسابقة قيام المجني عليه بإيقافه فى الشارع وسرقة 50 جنيها منه بإلاكراه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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