عامل قتل عاطلا بمدينة نصر: "ثبتني وسرق مني 50 جنيه"

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عامل بتهمة قتل عاطل بسبب 50 جنيه في منطقة مدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بورود بلاغ بالعثور علي جثة شخص بأحد الشوارع في المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني ومعاينة موقع الحادث.

وبالفحص تبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء شديد، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة فى رأسه أودت بحياته في الحال، وبعمل التحريات تبين ان عامل وراء ارتكاب الواقعة.

وأضافت التحريات أن أحد الأشخاص شاهد المتهم يتعدي بالضرب على المجني عليه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة لسابقة قيام المجني عليه بإيقافه فى الشارع وسرقة 50 جنيه منه بإلاكراه فأخذ بثأره.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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