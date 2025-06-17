المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بتعاطي المخدرات في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل لاتهامه بحيازة وتعاطي المخدرات في منطقة السلام بالقاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه.



وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم اتهامات بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي وحيازة سلاح أبيض مطواه، بدون مسوع قانوني وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا.



وكان قسم شرطة السلام ألقى القبض على عاطل أثناء مرور دورية أمنية حيث اشتبهت في المتهم وبالاقتراب منه حاول الفرار وتمكنت قوات الأمن من السيطرة عليه وضبطه.



وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من الحشيش المخدر وسلاح أبيض مطواه وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد التعاطي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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