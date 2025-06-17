ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

ظهرت الآن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية بعد اعتمادها من اللواء طارق مرزوق محافظ الإقليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وتوفر فيتو لطلاب الشهادة الإعدادية خدمة الاطلاع على النتيجة

وتقدم “فيتو” كل الخدمات التي تهم المواطنين، ونظرا لاهتمام عدد كبير وشريحة عريضة من المجتمع بـنتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بالدقهلية، تحرص على نشرها ويحصل عليها الطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية أنه سيتم الإعلان عن رابط إلكتروني مخصص للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية على أن يتمكن الطلاب من استخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140.

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