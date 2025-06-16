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بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني  لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٧٧%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٥٨٧ طالبا وطالبة حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالبا وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧.

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح٧٧ %


كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٥.٩٥ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٤.٥%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٨.٥ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٠.١٢ % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٥٠ %.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة حلوان التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٧٢%  ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩١.٧٥ % وحصلت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٨٩.٦٨%.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بالقاهرة


وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس من هنا

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:
مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

 

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