الثلاثاء 17 يونيو 2025
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حوادث

ضبط عامل لسرقته أجهزة كهربائية من مدرسة بالبساتين

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

 تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل بمدرسة لقيامه بسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل المدرسة محل عمله بـمنطقة البساتين.

 

سرقة أجهزة كهربائية من داخل مدرسة بالبساتين 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين يفيد بضبط عامل "بإحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل المدرسة محل عمله.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها في محل سكنه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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