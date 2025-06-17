ألونسو يحدد أول الراحلين عن ريال مدريد في الصيف

كأس العالم للأندية، كشفت تقارير عالمية أن مستقبل الظهير الأيسر فران جارسيا مع ريال مدريد أصبح غامضًا، خاصة مع عودة فيرلاند ميندي واحتمالية التعاقد مع ألفارو كاريراس من بنفيكا البرتغالي.

وقال الصحفي الموثوق ماريو كورتيجانا: جارسيا قد يتراجع أكثر في ترتيب الظهيرين داخل التشكيلة الأساسية، إذا تمت صفقة كاريراس أو في حال بحث الريال عن البديل.

وأشار إلى أن تشابي ألونسو قد أبدى إعجابه سابقًا بكاريراس خلال فترة تواجده في ليفركوزن، وهو ما قد يرجّح كفة اللاعب الإسباني في حسابات الموسم المقبل، حال تمت الصفقة.

كل ذلك يفتح الباب أمام احتمالية رحيل غارسيا هذا الصيف، إذا لم يحصل على ضمانات كافية بشأن دوره في الفريق.

ويستعد فريق ريال مدريد، لمواجهة نظيره الهلال في أولى مباريات الفريقين بمنافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد أمام الهلال السعودي

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تقام مباراة وريال مدريد على ملعب هارد روك الذي يتسع لقرابة 65 ألف متفرج.

ويشارك ريال مدريد بقيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، في مجموعة تضم أندية الهلال السعودي وباتشوكا وريد بول سالزبورج، حيث ضمت القائمة الصفقات الجديدة، دين هويسن، وترينت ألكسندر أرنولد، مع وجود القائد لوكا مودريتش الذي يخوض آخر موسم له مع ريال مدريد.

قائمة ريال مدريد لـ كأس العالم للأندية 2025

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية لفريق ريال مدريد الإسباني، المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي انطلقت نسختها الأولى بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقًا.

وضمت قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، دين هويسين، يوسف لخديم، جاكوبو رامون، فورتيا، دييجو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، شيما أندريس، ماريو مارتن.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو جارسيا، فيكتور مونيوز.

مباريات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية

ريال مدريد - الهلال -الأربعاء 18 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر - هارد روك

باتشوكا - ريد بول سالزبورج -الخميس 19 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر - تي كيو إل

ريال مدريد - باتشوكا -الأحد 22 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر - بانك أوف أمريكا

ريد بول سالزبورج - الهلال الإثنين 23 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر - أودي فيلد

الهلال - باتشوكا-الجمعة 27 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر - جيوديس بارك

ريد بول سالزبورج - ريال مدريد الجمعة 27 يونيو 2025

05:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيل.

نظام كأس العالم للأندية

مونديال الأندية بنظامه الجديد يحل محل كأس العالم للقارات بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.

وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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