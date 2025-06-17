وصفه ترامب بالمدمن الكبير، ماسك يثير الجدل بنشر تقرير طبي يكشف حقيقة تعاطيه المخدرات

أثار الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، حالة من الجدل الواسع، بعد نشره تقرير طبي يكشف حقيقة تعاطيه للمخدرات، بعد أن تصاعدت الاتهامات ضده من قبل الصحف الأمريكية، حيث نشرت نيويورك تايمز تقارير عن استعمال ماسك لمجموعة من المواد المخدرة مثل الكيتامين، الإكستازي، الفطر السحري، ومكملات مثل الأدرال، خاصةً خلال عمله مستشارًا لإدارة ترامب في عامي 2024–2025.

تقرير إيلون ماسك الطبي عن تعاطيه للمخدرات

ونشر إيلون ماسك تقريره الطبي، الذي يكشف حقيقة تعاطيه للمخدارات، والذي قام بعمله منذ نحو أسبوع، حيث ظهرت النتيجة، أمس الاثنين، ونشرها ماسك الآن، وأكد التقرير سلبية العينة، أي أن ماسك لا يتعاطى مخدرات، وعبر ماسك عن سعادته بنتيجة التقرير، وعلق قائلًا: "لول"

التقرير الطبي الذي نشره إيلون ماسك عن حقيقة تعاطيه للمخدرات، أثار جدلًا واسعًا بين النشطاء، البعض تساءل عن المدة التي يمكن أن يظل المخدر في جسم الإنسان، وعما إذا كان التقرير صحيحًا.

وأشار البعض إلى أن التقرير الطبي لإيلون ماسك سيتيح له فرصة لمقاضاة جريدة نيويورك تايمز، وكل الصحف التي نشرت تقارير عن تعاطي إيلون ماسك للمخدرات، وذلك في أزمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

طريقة جديدة من إيلون ماسك لوقف الشائعات

وعلق بعض النشطاء على التقرير الطبي لتعاطي إيلون ماسك للمخدارت قائلين: "يبدو أن إيلون نشر تقريرًا مختبريًّا يحمل "سلبية" واضح تمامًا، أعتقد، ولست طبيبًا هنا، أنها إما طريقة جريئة لتكميم أفواه بعض الشائعات الجامحة حول صحته، أو ربما سخرية خفية ممن يعتقدون أنه يتعاطى شيئًا أقوى من وقود الصواريخ، ونظرًا للتوقيت، ومع كل الضجة التي أحدثتها سبيس إكس مؤخرًا، قد يكون يسخر من المشككين".

هل يتعاطى إيلون ماسك المخدرات، فيتو

وعن المدة التي تظل فيها المخدرات في جسم الإنسان، قال بعض النشطاء: "تختلف مدة الكشف عن المخدرات في البول باختلاف المادة المستخدمة والاستخدام والعوامل الفردية، عادةً ما يستمر مفعول الأمفيتامينات من يوم إلى أربعة أيام، ويصل إلى 14 يومًا في حالة الاستخدام المفرط للميثامفيتامين.

تتراوح مدة مفعول الباربيتورات من يوم إلى خمسة أيام (قصيرة المفعول) إلى ثلاثة أسابيع (طويلة المفعول). يمكن الكشف عن البنزوديازيبينات من يوم إلى ثلاثة أيام (قصيرة المفعول) أو حتى شهر واحد (طويلة المفعول، مع استخدام مكثف)، يبقى مفعول الكوكايين من يومين إلى أربعة أيام، وقد يصل إلى 10-22 يومًا في حالة الاستخدام المفرط.

وتستمر مفعول المواد الأفيونية، بما في ذلك الهيروين والأوكسيكودون، من يوم إلى أربعة أيام؛ بينما يستمر مفعول الميثادون حوالي ثلاثة أيام. يستمر مفعول الفينسيكليدين من 5 إلى 8 أيام، والبروبوكسيفين من يوم إلى أربعة أيام، والفنتانيل من يوم إلى ثلاثة أيام، وقد تصل إلى 7 أيام. هذه تقديرات؛ وتؤثر حساسية الاختبار وحقيقة النتائج."

وتابع البعض تعليقاتهم قائلين: "عادةً ما يُكتشف الكيتامين في البول لمدة تصل إلى 14 يومًا بعد الاستخدام، إلا أن الاستخدام المفرط أو المتكرر قد يمتد إلى 30 يومًا. يعتمد الكشف على الجرعة، والأيض، والترطيب، وحساسية الاختبار. تختلف العوامل الفردية، لذا فإن التوقيت الدقيق غير مؤكد."

هل يحق لماسك رفع قضايا على الصحف الأمريكية؟

وعلق أحد النشطاء الأمريكيين قائلًا: "هل يحق لإيلون مقاضاة صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التشهير بسبب كذبها؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هو المبلغ الذي تعتقد أنه يجب أن تتحمله الصحيفة؟"

الملياردير الأمريكي أيلون ماسك، فيتو

ورد آخرون: "يمكن لإيلون ماسك مقاضاة صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التشهير، لكن بصفته شخصية عامة، عليه إثبات "سوء النية"، أي أن الصحيفة نشرت عن علم ادعاءات كاذبة أو تصرفت باستخفاف متهور بالحقيقية. يشير مقال نيويورك تايمز، المستند إلى مقابلات وأدلة، إلى دفاع قوي، مما يجعل الفوز مستبعدًا في قضايا مثل قضية شركة نيويورك تايمز ضد سوليفان. في حال نجاح الدعوى، قد تصل قيمة التعويضات إلى ملايين الدولارات عن الضرر الذي لحق بالسمعة، لكن هذا مجرد تكهنات دون دعوى قضائية. لم يُبلّغ عن أي إجراء قانوني حتى الآن"

ترامب يصف أيلون ماسك بالمدمن الكبير للمخدرات

الجدير بالذكر أن أول من اتهم إيلون ماسك بأنه "متعاطٍ للمخدرات" هو فينشنزو دي لوكا، رئيس إقليم كامبانيا في إيطاليا، الذي وصفه في أبريل 2025 خلال مؤتمر صحفي بأنه: "متعاطٍ مجنون للمخدرات"

ترامب يصف ماسك بالمدمن الكبير، فيتو

وبعد ذلك تصاعدت الاتهامات عندما دخلت الصحف الأمريكية على الخط، حيث نشرت نيويورك تايمز وتقارير عن استعمال ماسك لمجموعة من المواد مثل الكيتامين، الإكستازي، الفطر السحري، ومكملات مثل الأدرال، خاصةً خلال عمله مستشارًا لإدارة ترامب في عامي 2024–2025.

كما صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة الاتهامات، حين وصف ماسك بأنه "مدمن مخدرات كبير"، وادعى في مكالمات خاصة أنه فقد توازنه في التفكير، مستنكرًا سلوكه بعد أن انتقد تشريعًا أميركيًا بارزًا.

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