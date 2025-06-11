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خارج الحدود

إيلون ماسك: أشعر بالندم على منشوراتي ضد ترامب

إيلون وترامب، فيتو
إيلون وترامب، فيتو

قال إيلون ماسك إنه يشعر بالندم على بعض منشوراته عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضي وفقًا لخبر عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

 وصول ترامب إلى البيت الأبيض أحدث تغييرات إيجابية في الولايات المتحدة

جدير بالذكر أن إيرول ماسك والد الملياردير إيلون ماسك، أكد أن وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أحدث تغييرات إيجابية في الولايات المتحدة، وأن الأوضاع تحسنت منذ اليوم الأول لولايته.

وقال ماسك الأب في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": إن البلاد شهدت تحسنا سريعا بعد رئاسة جو بايدن، الذي وصف إدارته بأنها كانت "مدمرة".

ظهر الأمل فجأة في المستقبل

وأضاف: “منذ لحظة فوز ترامب، تحسنت الأمور كما لو كان ذلك بسحر ساحر.. بدأ الناس يشعرون بالراحة، وظهر الأمل فجأة في المستقبل”.

كما أشار إلى أن الشعب الأمريكي عانى من القلق خلال عهد بايدن بسبب السياسات التي زادت من تدهور الأوضاع، بينما نجح ترامب، حسب قوله، في السيطرة على من أسماهم "أشخاص الفوضى"، في إشارة إلى أنصار الأيديولوجيا الليبرالية.

خلافات إيلون وترامب

وتابع موضحا: “تم كبح جماح هؤلاء إلى درجة أنهم اختفوا تماما من المشهد، حتى بعد أن دخل إيلون وترامب في خلاف.. لم يعد هناك أي أثر لهم، وكأنهم اختبأوا في كهوف”.

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