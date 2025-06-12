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خارج الحدود

والد إيلون ماسك: رئيس وزراء بريطانيا يتلقى تعليمات من جهات خارجية

رجل الأعمال إيرول
رجل الأعمال إيرول ماسك

قال رجل الأعمال إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتلقى، على ما يبدو، تعليمات من الخارج لإدارة شؤون بلاده.

وأضاف ماسك الأب في حديث لوكالة نوفوستي: “في كل مرة تطرأ فيها مشكلة، يتوجه (ستارمر) إلى دافوس ليلتقي بعض الأشخاص هناك، ثم يعود كما لو أنه تلقى تعليمات حول ما يجب عليه فعله بعد ذلك”.

ويرى إيرول ماسك، أن مثل هذا السلوك من جانب رئيس الوزراء البريطاني يعد "مثيرا للقلق".

واعتبر ماسك أن هذا السلوك "مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن المواطن العادي يشعر بالاستياء عندما يرى أن السياسي، الذي من المفترض أن يتحمل مسؤولية إدارة الحكومة وسنّ القوانين، يبدو كأنه "تابع لجهات مجهولة".


وتابع قائلًا: "من غير المريح أن تعرف أن رئيس وزرائك أو رئيس بلدك يتلقى الأوامر من شخص آخر".

يشار إلى أن إيرول ماسك، قد تحدث في وقت سابق، خلال فعاليات "منتدى المستقبل 2050" في العاصمة الروسية.

وقال ماسك الأب، خلال مشاركته في أعمال "منتدى المستقبل 2050" في موسكو: "الصورة التي يروجها الإعلام في الولايات المتحدة عن روسيا، هي أنها مكان سيئ للغاية، يعيش فيه أناس مخيفون سيقتلونك إذا زرتها. هذا هراء تام. يجب وضع حد للأكاذيب التي ينشرها الغرب عن هذا البلد".

وأضاف ماسك أنه تعرض لمحاولات تثنيه عن الزيارة حتى في أوروبا، متسائلًا: "لماذا؟ عما يتحدثون؟ هذا لا معنى له".

ووصف إيرول ماسك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "شخص مثير للإعجاب".

وعُقدت فعاليات "منتدى المستقبل 2050" في مجمع "لومونوسوف" التعليمي التابع لجامعة موسكو الحكومية في العاصمة الروسية، وخُصصت أعماله لمناقشة الاتجاهات المستقبلية لتطور روسيا، خلال الـ25 عامًا المقبلة.

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