مصرع خفير نظامي تحت عجلات القطار في قنا

لقي خفير نظامي مصرعه، اليوم الثلاثاء، دهسًا أسفل عجلات جرار قطار خلال مروره بالموتوسيكل على مزلقان في قرية أبنود مركز قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بمصرع خفير نظامي صدمه جرار قطار في قرية أبنود بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع ج.م.ط، يبلغ من العمر 43 عامًا، خفير نظامي على قوة مركز شرطة قنا، خلال ذهابه للعمل بالموتوسيكل دهسه جرار قطار كان قادما من مركز قوص متجه لبندر قنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي حتى تسلمت إلى ذويه وتم دفنه في مقابر قريتهم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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