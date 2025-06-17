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رياضة

مدرب الترجي: خسارتنا أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية كانت متوقعة

ماهر الكنزاري، فيتو
ماهر الكنزاري، فيتو

كأس العالم للأندية، قال ماهر الكنزاري المدير الفني لفريق الترجي التونسي: إن الخسارة أمام فريق فلامنجو البرازيلي كانت متوقعة، بسبب قوة مستوى المنافس وقدرته على تحقيق الفوز.

وأوضح الكنزاري، أن الترجي التونسي واجه خصما قويا، يضم العديد من اللاعبين المميزين، وأن المباراة شهدت ندية ومنافسة بين الفريقين.

وتابع: “سعيد بالروح التي تمتع بها اللاعبين أثناء المواجهة رغم الخسارة، لا ألوم على أحد وفلامنجو فريق ليس سهلا، ويضم عدد كبير من لاعبي المنتخب البرازيلي”.

الترجي يخسر أمام فلامنجو

وتلقى فريق الترجي التونسي الخسارة في مباراته الأولى فجر اليوم الثلاثاء في بطولة كأس العالم للأندية، نسخة 2025 المُقامة حاليًا في أمريكا، ضد  فلامنجو البرازيلي 2-0.

ويتواجد الترجي في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من: فلامينجو، تشيلسي ولوس أنجلوس.

واحتضن ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" مباراة الترجي ضد فلامنجو في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات مونديال الأندية، المجموعة الرابعة.

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