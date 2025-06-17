جنرال إيراني: بدأنا استخدام أسلحة جديدة ومتطورة ومفاجأة صادمة لإسرائيل خلال ساعات

كشف قائد عسكري إيراني كبير، اليوم الثلاثاء، عن بدء استخدام أسلحة "جديدة ومتطورة"، وأن الهجمات ضد إسرائيل ستشتد خلال الساعات القادمة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

"موجة جديدة من مئات الطائرات المسيرة ستستهدف إسرائيل

وقال القائد العسكري الإيراني "الهجمات ضد إسرائيل ستشتد خلال الساعات القادمة"، مضيفا أن "موجة جديدة من مئات الطائرات المسيرة ستستهدف إسرائيل".

وقال قائد القوات البرية الإيرانية "شرعنا في استخدام أسلحة جديدة ومتطوّرة وستزداد شدّتها في الساعات المقبلة".

إطلاق موجة جديدة أكثر قوة من الصواريخ

ونقلت وكالة أنباء إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني أنه تم "إطلاق موجة جديدة ’أكثر قوة‘ من الصواريخ مؤخرا نحو إسرائيل".

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن قائد القوات البرية للجيش العميد كيومرث حيدري قوله: "خلال اليوم والليلة الماضية، دمرت أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة ذات القدرات التدميرية والمحددة مواقع استراتيجية للكيان الصهيوني.

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