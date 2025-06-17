ترامب: إسرائيل لن تخفف من هجماتها وعلى إيران التخلي عن برنامجها النووي

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل لن تخفف من هجماتها على إيران، قائلًا إن طهران «قريبة جدًا» من امتلاك سلاح نووي.

ترامب غير موقفه بشأن الضربة الإسرائيلية ضد إيران

وأضاف في تصريحات لشبكة «CBS» الأمريكية، صباح الثلاثاء: «نريد تخلي إيران عن برنامجها النووي بالكامل».

وصرح أنه يعتزم إرسال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أو نائبه جيه دي فانس، للقاء الإيرانيين، لكن الأمر يعتمد على ما سيحدث عند عودته إلى واشنطن.

وفي وقت سابق، قالت قناة «إن بي سي نيوز»: إن الرئيس الأمريكي ترامب غيَّر موقفه بشأن الضربة الإسرائيلية ضد إيران قبل أيام قليلة من حدوثها، وأقرها في نهاية المطاف حتى لو أدت لإفشال المفاوضات مع طهران.

ترامب أعطى موافقة ضمنية على خطة الهجوم الإسرائيلية

وذكرت أن ترامب أعطى موافقة ضمنية على خطة الهجوم الإسرائيلية، لكنه كان يأمل في أن تنتصر الدبلوماسية.

وأضافت أنه في النهاية، أثرت تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعلومات الاستخباراتية حول التقدم النووي الإيراني على قراره.

قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم

وبحسب التقرير، أصبح ترامب مقتنعا بشرعية القلق الإسرائيلي المتزايد بشأن قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، وأنه وبعد تلقي إحاطة حاسمة من رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، أعطى موافقة ضمنية لإسرائيل على المضي قدما وأذن بدعم أمريكي محدود.

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