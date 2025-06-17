مستشفى "دار الشفاء" ينجح في علاج سائحة باكستانية 62 عاما من التهاب دماغ فيروسي

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن نجاح مستشفى "دار الشفاء" في علاج سائحة باكستانية 62 عاما من التهاب دماغ فيروسي.

سائحة باكستانية تبلغ من العمر 62 عامًا

وقال الدكتور محمود الشرقاوي مدير مستشفى دار الشفاء: إن المستشفى قد استقبلت سائحة باكستانية تبلغ من العمر 62 عامًا، قد تعرضت لوعكة صحية شديدة أثناء زيارتها السياحية لمصر، وتم استقبالها وهي في حالة حرجة للغاية، حيث كانت تُعاني من اضطراب في الوعي، وصدمة تسممية، والتهاب دماغ فيروسي، ونقص شديد في الصفائح الدموية، وقصور بوظائف الكلى واضطراب بالأملاح.

وأكد أنه على الفور تم التدخل من قِبل الفريق الطبي المتعدد التخصصات من الرعاية المركزة، الباطنة، الكلى، الأعصاب، التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، وقد تلقت المريضة رعاية طبية دقيقة ومكثفة لمدة 4 أسابيع بالرعاية المركزة، تلاها أسبوع في القسم الداخلي.

استقرار في وظائف الكلى وتوازن الأملاح

كما أشار "الشرقاوي" إلى أن حالة المريضة قد تحسنت بنسبة كبيرة في خلال الفترة التي قضتها في المستشفى، حيث تم استعادة الوعي بشكل كامل، وحدث استقرار في وظائف الكلى وتوازن الأملاح، وتحسن ملحوظ في حالتها الصحية، وقد غادرت المريضة المستشفى في حالة مستقرة، وبامتنان عميق، مع خطة متابعة وتأهيل تضمن استمرار التحسن.

وقد قدمت عائلة المريضة رسالة شكر للفريق الطبي والمستشفى: "لقد أعاد مستشفى دار الشفاء الحياة إلى مريضتنا".

نجاح فريق القسطرة المخية بمستشفى ملوي التخصصي

كانت أمانة المراكز الطبية المتخصصة قد أعلنت عن نجاح فريق القسطرة المخية بمستشفى ملوي التخصصي في إنقاذ حياة مُسن من جلطات متعددة بالمخ.

وأفاد الدكتور أحمد عمر مدير مستشفى ملوي التخصصي، أن فريق القسطرة المخية بالمستشفى قد استقبل مريضا في العقد التاسع من العمر يعاني من سدة رئوية، وتصلب شديد بالشرايين، وضيق شديد بالشريان السباتي الداخلي مما أدى لحدوث جلطات متعددة بالمخ.

إجراء قسطرة مخية باستخدام جهاز القسطرة

وقد قام الفريق الطبي بإجراء قسطرة مخية باستخدام جهاز القسطرة، حيث تم توسيع وتركيب دعامة بالشريان السباتي، وعودة سريان الدم للمخ، وذلك رغم صعوبة الوصول إلى الشريان المصاب نتيجة للانحراف الشديد للأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين الشديد.

كما أفاد "عمر" أن الفريق الجراحي قد نجح في التوسيع وتركيب دعامة عن طريق مسار غير معتاد Left femoral approach وبدون مضاعفات، وقد تحسن المريض، وتم خروجه من المستشفى بصحة جيدة.

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