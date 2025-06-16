الصحة: حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع كبير ومتنامٍ

شاركت وزارة الصحة والسكان في ورشة عمل متخصصة بعنوان «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، وبمشاركة ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الرعاية الصحية والاستثمار الطبي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الورشة تناولت في محاورها الأساسية استعراضًا شاملًا للتشريعات الصادرة بشأن قوانين الرعاية الصحية، والتطورات المتعلقة بالاستثمار في هذا المجال، إلى جانب تسليط الضوء على النظم الحديثة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآخر المستجدات التشريعية ذات الصلة بالتأمين الصحي والرعاية الطبية، بالإضافة إلى طرح رؤى مستقبلية حول آفاق النمو في هذا القطاع الحيوي.

حجم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا كبير ومتنامٍ

وخلال مشاركته في إحدى الجلسات النقاشية، استعرض الدكتور حسام عبدالغفار جهود الوزارة في دعم بيئة الاستثمار الصحي، مشيرًا إلى أن الدولة أرست إطارًا قانونيًا واضحًا يحقق التوازن بين أدوار القطاعين العام والخاص، ويتيح شراكات فعالة تضمن تقديم خدمات صحية بمعايير جودة عالمية، بما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.

وأشار عبدالغفار إلى أن حجم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا كبير ومتنامٍ، لافتًا إلى ما تبذله الدولة من جهود لدفع ملف السياحة العلاجية إلى الأمام، لا سيما في ضوء القرار الأخير بإنشاء المجلس الأعلى للسياحة العلاجية، كإطار تنسيقي داعم لهذا المسار الواعد.

دعم التحول الرقمي في النظام الصحي

وأضاف أن الكوادر الطبية المصرية تتمتع بكفاءة وخبرة مشهودة، منوها إلى اهتمام الوزارة بتقديم التدريبات المستحدثة في كافة التخصصات الطبية لتدريب كافة العاملين بالقطاع الصحي، فضلًا عن دعم التحول الرقمي في النظام الصحي، بما يعزز قدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.



من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم وتطوير القوانين المنظمة للاستثمار الصحي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يشمل مختلف أوجه الرعاية الطبية، من منشآت وخدمات طبية متخصصة، إلى تكنولوجيا التشخيص والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الرعاية الصحية الرقمية وتوطين صناعة الدواء، بما يسهم في بناء منظومة صحية متكاملة وأكثر قدرة على الاستجابة للتحديات.

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