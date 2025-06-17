خبير استراتيجى: الصاروخ "سجيل" الأعلى قوة في الترسانة الإيرانية العسكرية لم ينزل للميدان بعد

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومى: إن الرد الإيراني على الضربات الإسرائيلية ما زال في بدايته، كل الأسلحة لم تستخدم بعد، وخاصة الصاروخ «سجيل»؛ وهو الأعلى قوة في الترسانة الإيرانية العسكرية، الذي لم ينزل للميدان بعد، في حين تم استخدام أجيال أخرى من الصواريخ.

إيران تعد «سجيل» للمرحلة الأخيرة

وأكد د. رفعت سيد أحمد، فى تصريح لـ"فيتو"، أننا في لحظة تاريخية ضبابية لكن يقيني أن الكيان الإسرائيلى إلى انتهاء وزوال على المدى الطويل.

وأضاف: أظن أن إيران تعد «سجيل» للمرحلة الأخيرة، ليكون المفاجأة الأكبر، التي ستنهي الحرب باللغة الفارسية، كما بدأت باللغة العبرية، وهذا توقعي.

وأشار: الكيان الصهيوني بطبيعة الواقع «دولة» قوية، ولديه 10 دول أوروبية تساعده، بجانب اختراقه أمنيًا لمعظم دول المنطقة والإقليم، وهو شيطان أكبر بحق، ولذلك تواجه إيران كل هؤلاء دفعة واحدة، ومع ذلك قامت بالرد، وهذا مهم للغاية.



وواصل حديثه، قائلا: إن الحكم على هذا الرد في البداية خطأ إستراتيجي، ينبغي الانتظار على الأقل أسبوعين لتقدير الموقف بشكل دقيق وجلي.. إيران دولة كبيرة وقوية ولديها عقيدة واضحة من العدو الصهيوني، ويجب أن تكون على ذات هذا القدر.



دولة الاحتلال غير قادرة حاليًا على السيطرة على الشرق الأوسط

وتابع الخبير الاستراتيجي: دولة الاحتلال غير قادرة حاليًا على السيطرة على الشرق الأوسط، لكن إذا فازت في هذه الجولة على إيران وساعدتها أمريكا، وتم استهداف المفاعلات النووية الإيرانية بشكل حقيقي، يمكن عندئذ أن تسيطر على المنطقة.

وأضاف: الكيان الصهيوني كيان ضد الجميع، يجب ألا يطمئن له أحد قط، مطلوب اليقظة والاستفاقة وتصحيح المسارات، ويجب على الأمة العربية أن تساعد إيران ولو بالكلمة في مواجهة العدو الأساسي لأمتنا.

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