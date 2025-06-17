أسعار النفط تصعد بعد تحذير ترامب لإيران

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي، الثلاثاء، بأكثر من دولار أو ما يعادل 1.55% لتسجّل 72.88 دولارًا للبرميل، وذلك بعد تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إن على الجميع إخلاء طهران.

دعا ترامب، إلى إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورًا، في تصريح مفاجئ يأتي في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف من توسع دائرة الحرب.

وكتب ترامب على "تروث سوشيال": "كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه. يا له من عار، يا له من إهدار للأرواح البشرية".

وأضاف:"ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. لقد كررت ذلك مرارًا وتكرارًا! على الجميع إخلاء طهران فورًا".

قال ترامب، إنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي قبل بدء الضربات الإسرائيلية، وإنه يعتقد أنها تريد الآن إبرام اتفاق. حسب وكالة "رويترز".

وأضاف ترامب لصحفيين على هامش قمة لمجموعة السبع، "كما قلت سابقا، أعتقد أنه سيتم توقيع اتفاق، أو سيحدث شيء ما، لكن سيتم توقيع اتفاق، وأعتقد أن إيران ستكون حمقاء إذا لم توقع".

وفي وقت سابق الاثنين، قال ترامب إن إيران تريد إجراء محادثات بشأن خفض التصعيد مع إسرائيل، وعليها أن تفعل ذلك على الفور "قبل فوات الأوان".

وأضاف ترامب للصحفيين في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال قمة مجموعة السبع: "أقول إن إيران لن تربح هذه الحرب، وعليهم أن يجروا محادثات، وعليهم أن يتحدثوا على الفور قبل فوات الأوان".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.