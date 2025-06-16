الإثنين 16 يونيو 2025
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انفوجراف

نصائح فعالة لتقليل التوتر والقلق أثناء امتحانات الثانوية العامة (إنفوجراف)

إمتحانات الثانوية
إمتحانات الثانوية العامة، فيتو

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