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رياضة

رغم قيادته الفريق للقب الآسيوي، رئيس أهلي جدة يعلن انتهاء مشوار فيرمينو

روبرتو فيرمينو لاعب
روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة

أعلن خالد الغامدي، رئيس نادي أهلي جدة السعودي، انتهاء مشوار البرازيلي روبرتو فيرمينو مع الفريق، مؤكدًا خروجه من القائمة المحلية، وانتهاء فترته بعد ختام منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الأهلي استبعد فيرمينو (33 عامًا) من قائمته المحلية خلال الموسم الجاري، لكنه أبقاه ضمن القائمة الآسيوية، حيث قاد أهلي جدة ولعب دورا بارزا في تتويج الأهلي بأول ألقابه في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال خالد الغامدي في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم" السعودية: "فيرمينو خارج قائمة الفريق المحلية، وانتهت فترته كذلك مع الفريق في البطولة الآسيوية، وبالتالي هو خارج الفريق".

وساهم المهاجم البرازيلي في 13 هدفًا خلال 12 مباراة في دوري أبطال آسيا، حيث سجل 6 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، منها تمريرتين حاسمتين في النهائي أمام كاواساكي الياباني، سجل منهما كل من جالينو وفرانك كيسيه، ليُسطر اسمه في تاريخ النادي.

 

فيرمينو رجل مباراة نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 

حصل الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم أهلي جدة السعودي، على جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما قاد فريقه للتتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح الأهلي السعودي، في الفوز على كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب الإنماء بجدة.

أرقام فيرمينو في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 

وكان فيرمينو كلمة السر في التتويج، إذ صنع الهدف الأول لزميله جالينو في الدقيقة 35، قبل أن يرسل تمريرة حاسمة أخرى سجل منها فرانك كيسييه الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وبحسب شبكة "سوفا سكور" للإحصائيات، قدم فيرمينو أداءً لافتا استحق عليه تقييمًا بلغ 8.3، بعدما صنع هدفين، وكان الأكثر تسديدًا في المباراة بثلاث محاولات على المرمى، وبلغت دقة تمريراته 76% بعدما مرر 19 كرة صحيحة من أصل 25.

كما تميز بدقة عرضيات وصلت إلى 100%، ونجح في كل الكرات الطويلة التي مررها، إضافة إلى صناعته 3 فرص محققة، وتنفيذه مراوغة ناجحة من أصل محاولتين.

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