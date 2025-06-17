مقتل وإصابة 7 إيرانيين في قصف إسرائيلي لنقطة تفتيش بمدينة كاشان

أعلن مساعد الشؤون الأمنية بمحافظة أصفهان، اليوم الثلاثاء، سقوط 3 شهداء و4 مصابين إثر استهداف نقطة تفتيش بمدينة كاشان بمقذوف إسرائيلي.

وقبل وقت سابق زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قام بتصفية رئيس أركان الحرب الجديد القائد العسكري الأعلى في النظام الإيراني.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف مقرا في قلب طهران وقتل علي شدماني رئيس أركان الحرب بالجيش الإيراني.

وشدماني هو القائد العسكري الأعلى والأقرب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأمس أفادت مصادر مطلعة، بأن علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، مازال على قيد الحياة، وأنه خضع لعملية بتر كامل للساق اليسرى، وذلك نتيجة إصابات بالغة تعرض لها خلال هجوم يوم الجمعة 13 يونيو الذي استهدفه من القوات الإسرائيلية.

الحالة الصحية للمسؤول الإيراني علي شمخاني

وأوضح الفريق الطبي المعالج لشمخاني، أن الحالة الصحية للمسؤول الإيراني أصبحت نسبيًّا مستقرة منذ يوم أمس، عقب سلسلة من التدخلات العلاجية المكثفة التي جرت خلال الأيام الماضية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء "إرنا" اليوم الإثنين.

كما أشار الفريق الطبي إلى أن الأطباء تمكنوا من السيطرة على جزء كبير من الإصابات التي لحقت به جراء الانفجار، إلا أن المضاعفات الشديدة التي أصابت أعضاءه الداخلية لا تزال تشكل خطرًا على حياته.

وأضاف أن الوضع لا يسمح حتى الآن بإصدار حكم نهائي حول حالته، لكن المسار العلاجي شهد بعض التقدّم خلال الأيام القليلة الماضية.

يأتي هذا التطور في وقت لم تعلن فيه السلطات الإيرانية بشكل رسمي تفاصيل الهجوم الذي استهدف شمخاني، أحد أبرز الشخصيات الأمنية والعسكرية في النظام الإيراني، والذي شغل منصب أمين مجلس الأمن القومي لسنوات وكان مقربًا من دوائر القرار العليا في طهران ومستشار المرشد الايراني.

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