الثلاثاء 17 يونيو 2025
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محافظات

شبين القناطر التعليمية توفر أتوبيسات لنقل الطلاب من القرى لمقار لجان الثانوية العامة

أتوبيسات نقل طلاب
أتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بشبين القناطر،فيتو

 وفرت إدارة شبين القناطر التعليمية بالقليوبية بالتعاون مع المجتمع المدني، أتوبيسات وسيارات لنقل الطلاب من القرى إلى مقار لجان الثانوية العامة، توفيرا على الطلاب ولضمان وصولهم في الميعاد المحدد. 

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مدير إدارة شبين القناطر التعليمية: توفير أتوبيسات لنقل الطلاب إلى لجان الثانوية العامة 

 أوضح محمد فايز مدير إدارة شبين القناطر التعليمية أن تلك الخطوة تتم للمرة الثانية، حيث تم توفير أيضا وسائل لنقل الطلاب أول يوم في امتحانات الثانوية العامة، ومن المقرر أن تستمر طوال فترة الامتحانات  لنقل الطلاب من القرى إلى مقار لجان الثانوية العامة بالمدن.  

 

 تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، منذ ساعات الصباح الأولى بدء انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، والتي تبدأ اليوم الأحد الموافق 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات أبناء المحافظة وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء عبد اللطيف أبو الخير مستشار  المحافظ للأزمات.

 

وأكد محافظ القليوبية متابعة مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي، والإسعاف، ورؤساء قطاعات المرافق، الكهرباء والمياه، والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية، لتلبية احتياجات أعمال الامتحانات وتأمين مسارها، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

كما شدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور لمنع تكدس وانتظار السيارات أمام اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، والحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة لضمان إتمام الامتحانات على مستوى المحافظة على أكمل وجه.

من جانبه، أوضح مصطفى  عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تجهيز 104 لجان أساسية يؤدي بها 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة الامتحانات هذا العام.

اتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بشبين القناطر،فيتو
أتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بشبين القناطر،فيتو
اتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بشبين القناطر،فيتو
أتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بشبين القناطر،فيتو
اتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بشبين القناطر،فيتو
أتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بشبين القناطر،فيتو
اتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بشبين القناطر،فيتو
أتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بشبين القناطر،فيتو
اتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بشبين القناطر،فيتو
أتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بشبين القناطر،فيتو
اتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بشبين القناطر،فيتو
أتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بشبين القناطر،فيتو
اتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بشبين القناطر،فيتو
أتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بشبين القناطر،فيتو
اتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بشبين القناطر،فيتو
أتوبيسات نقل طلاب الثانوية العامة بشبين القناطر،فيتو

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