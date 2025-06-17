انقطاع واسع في خدمة الإنترنت في طهران

أفادت مصادر رسمية وشهادات مستخدمين بأن خدمة الإنترنت في مدينة طهران تشهد انقطاعات واسعة وتراجعًا كبيرًا في جودة الاتصال، خاصة في المناطق الغربية من العاصمة، حيث تم تسجيل انقطاع كامل للإنترنت، فيما تعاني مناطق أخرى من بطء ملحوظ في سرعة الخدمة.

وقالت مواقع إخبارية إيرانية، فجر الثلاثاء، إن هذا الانقطاع يؤثر في حركة الاتصالات والتواصل بين المواطنين وقطاع الأعمال، في ظل غياب توضيحات رسمية حتى اللحظة حول أسباب هذه الأزمة أو موعد عودة الخدمة إلى طبيعتها.

ونقل موقع "الأخبار العاجلة" عن مصدر في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوله إن "الجهات المختصة تتابع الوضع وتعمل على استعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن حفاظًا على مصالح المواطنين والجهات الحكومية والخاصة".

وكانت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، قالت إن قرار تخفيض سرعة الإنترنت جاء كإجراء مؤقت يهدف إلى التصدي للهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية للدولة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن هذا الإجراء ضروري لضمان أمن الشبكات وحماية بيانات المستخدمين، مشددة على أن استعادة سرعة الإنترنت الطبيعية ستكون فور انتهاء التهديدات الأمنية.

وشددت على حرص الحكومة على توفير خدمات إنترنت مستقرة وآمنة لجميع المواطنين، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات الإلكترونية.

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