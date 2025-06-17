كريستيان كيفو: مونديال الأندية فرصة ذهبية لتصحيح المسار

كأس العالم للأندية، أكد الروماني كريستيان كيفو، المدرب الجديد لإنتر ميلان، جاهزية فريقه لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث يستهل مشواره بلقاء مونتيري المكسيكي على ملعب روز بول ستاديوم ضمن المجموعة الخامسة.

ويأتي هذا اللقاء بعد أسبوعين من خسارة إنتر الموجعة بنتيجة 0-5 أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب خسارة لقب الدوري الإيطالي لصالح نابولي بفارق نقطة واحدة.

ومع تولي كيفو المهمة خلفًا لسيموني إينزاجي، الذي انتقل لتدريب الهلال السعودي، يرى المدرب الروماني أن هذه البطولة تمثل فرصة ذهبية لتصحيح المسار.



وقال كيفو في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة: "لا يجب أن نفكر بالماضي. لا يمكننا تغييره. هذه بداية جديدة في كأس العالم للأندية، وهي مسابقة تستحق الاحترام. إنتر يجب أن يقدم أفضل ما لديه".

وأضاف: "عملنا بجد في الأيام الماضية لتوحيد الفريق وخلق حالة ذهنية وبدنية إيجابية تمكننا من تقديم أداء مميز".

ومن جهة أخرى، أبدى المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، المنتقل حديثًا إلى مونتيري، احترامه لإنتر، مشيرًا إلى قوة الفريق الإيطالي.

وقال: "إنتر يملك أسماء كبيرة وأفضلية واضحة، لكن هذه المباراة تمثل فرصة عظيمة لنا. سنواجههم بكل قوة وسنبذل أقصى جهدنا".

يذكر أن إنتر سيواجه في المباريات القادمة ضمن المجموعة الخامسة كلًا من أوراوا ريدز الياباني وريفربلات الأرجنتيني، في مشوار يسعى خلاله الفريق الإيطالي لاستعادة بريقه على الساحة العالمية.

ويتواجد إنتر ميلان الحاصل علي اللقب لمرة واحدة نسخة 2010 على رأس المجموعة الخامسة التي تضم مونتيري المكسيكي، أوراوا ريد دياموندز، ريفر بليت.

وجاءت مواعيد مباريات إنتر ميلان في كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

مواعيد مباريات إنتر ميلان في كأس العالم للأندية 2025

الأربعاء 18 يونيو

مونتيري ضد إنتر ميلان - 4 صباحًا

السبت 21 يونيو

إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز - 10 مساءً

الخميس 26 يونيو

إنتر ميلان ضد ريفر بليت - 4 صباحًا

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025 وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم.

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