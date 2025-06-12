كيفو يسعى لإعادة هيبة إنتر ميلان من بوابة مونديال الأندية

يواصل إنتر ميلان وصيف دوري أبطال أوروبا 2025، تحضيراته استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بدءًا من 15 يونيو الجاري والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة.

ويستهل إنتر ميلان مشواره في مونديال الأندية فجر الأربعاء المقبل، بمواجهة مونتيري المكسيكي، علمًا بأن المجموعة تضم أيضًا أوراوا ريد دايموندز وريفر بليت.

ويدخل الإنتر كأس العالم للأندية بقيادة فنية جديدة لكريستيان كيفو، لاعب الفريق السابق وأحد أبطال الثلاثية التاريخية، الذي تولى المهمة خلفا لسيموني إنزاجي الذي غادر نحو الهلال السعودي، بعد أيام من خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا بخماسية مذلة على يد باريس سان جيرمان.

ويبدأ إنتر منافسات بطولة العالم بمواجهة مونتيري المكسيكي، وسيكون على كيفو أن يعيد تشكيل الفريق ويصممه وفقا لأفكاره، لكن من المنطقي أن يفعل ذلك بهدوء ودون تسرع في تغيير عناصر الفريق كي لا ينفرط العقد منه، خاصة أنه تولى قيادة فريق يلعب بطريقة (3-5-2) لحوالي 5 سنوات.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن كيفو أثبت خلال فتراته مع فريق البريمافيرا وشباب إنتر ومع بارما، أنه يجيد استخدام عدة خطط مختلفة، لكن لضيق الوقت، فسيكون من المستحيل الاعتماد على طريقة غير الطريقة المعتادة لإنتر بالسنوات الماضية.

لكن على مدار الموسم، سيكون كيفو مطالبا بتغيير نهج الإنتر، خاصة أن الخطة في أحيان كثيرة كانت سببا في معاناة الفريق، بل إنها كانت إحدى أسباب انتقاد المدرب السابق إنزاجي رغم المسيرة الهائلة مع إنتر.

وتتمثل المهمة الأكبر أمام كيفو في تهيئة الفريق نفسيا لخوض البطولة، رغم أن هذا الفريق بزغ نجمه بقوة خلال السنوات الأربع الأخيرة مع إنزاجي، إلا أنه عانى من صدمة نفسية كبيرة بعد الخسارة في نهائي الأبطال أمام باريس.

كما يسعى كيفو لدمج الوافدين الجدد (لويس هنريكي وسوسيتش) الثنائي الذي انضم هذا الصيف لتدعيم الفريق بكأس العالم والموسم المقبل.

الثنائي يتمتع بمهارة وبراعة فنية يفتقدها إنتر كثيرا، فلا يمتلك النيراتزوري لاعبا مهاريا قادرا على المرور من الخصم، وهو ما يمتلكه هنريكي الذي يجيد اللعب يمينا ويسارا أيضا ويتوقع أن يلعب أساسيا من الدقيقة الأولى، فيما يمتلك سوسيتش أيضا حس عالٍ في وسط الملعب ويتمتع بقدرات هجومية جيدة وتمريرات متقنة للثلث الأخير من الملعب.

كما سيكون على المدرب أن يعتمد على اللاعبين الشباب، فضم لقائمته الثنائي الهجومي سيباستيانو إسبوزيتو وبيو إسبوزيتو والمدافع توماس بالاسيوس والجناح كاربوني بجانب آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.