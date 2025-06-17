جدول ترتيب المجموعة الثالثة لكأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى

كأس العالم للأندية، أسدل الستار على مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد موقعة بنفيكا ضد بوكا جونيورز.

ويقع فريقي بنفيكا البرتغالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني ضمن المجموعة الثالثة في مونديال الأندية التي تضم أيضًا بايرن ميونخ الألماني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وكان بايرن ميونخ قد حقق فوزًا كاسحًا على أوكلاند سيتي بنتيجة 0/10 في افتتاح مباريات المجموعة.

وبهذه النتيجة رفع بنفيكا وبوكا جونيورز رصيدهما إلي نقطة خلف بايرن ميونخ المتصدر بعد الجولة الأولي.

ترتيب مجموعة بايرن ميونخ بعد الجولة الأولى

1- بايرن ميونخ 3 نقاط

2- بنفيكا نقطة واحدة

3- بوكا جونيورز نقطة واحدة

4- أوكلاند سيتي بدون نقاط

انتهت مباراة بنفيكا البرتغالي ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني بالتعادل 2-2، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

سجل ميجيل ورودريجو هدفي بوكا جونيورز في الدقيقتين 21 و27.

بينما أحرز دي ماريا هدف بنفيكا الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني أحرز بنفيكا الهدف الثاني والتعادل بالدقيقة 84 عن طريق نيكولاس أوتاميندي بعدما تعرض الفريق البرتغالي لطرد لاعبه بالدقيقة 72 .

وتعرض هيريرا لاعب الفريق الأرجنتيني للطرد في الدقيقة 45، كما تعرض أندريا بيلوتي لاعب بنفيكا للطرد بالدقيقة 72 وأخيرا تعرض خورخي فيجال لاعب بوكا جونيورز للطرد بعد تدخل متهور بالدقيقة 88 من عمر المباراة.

تشكيل بوكا جونيورز أمام بنفيكا

حراسة المرمى: أجوستين مارشيسين.

خط الدفاع: نيكولاس فيجال، لويس أدفينكولا، لاوتارو بلانكو، أيرتون كوستا.

خط الوسط: رودريجو باتاجليا، كارلوس بالاسيوس، آلان فيلاسكو، أندير هيريرا، كيفن زينون.

خط الهجوم: ميجيل ميرينتيل.

تشكيل بنفيكا ضد بوكا جونيورز

حراسة المرمى: أناتولي تروبين.

خط الدفاع: صامويل دال – نيكولاس أوتامندي – أنطونيو سيلفا – ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوركون كوكو – فردريك أورسنيس – ريناتو سانشيز.

خط الهجوم: بروما – أنخيل دي ماريا – فانجيليس بافليديس.

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