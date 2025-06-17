بنفيكا يخطف التعادل أمام بوكا جونيورز في مونديال الأندية و3 حالات طرد (فيديو)

كأس العالم للأندية، انتهت مباراة بنفيكا البرتغالي ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني بالتعادل 2-2، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

سجل ميجيل ورودريجو هدفي بوكا جونيورز في الدقيقتين 21 و27.

21' BOCA GOAL | Merentiel



A cheeky nutmeg, a perfect cross, and Merentiel buries it!



Boca strike first in style 💙💛



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BOCSLB pic.twitter.com/HJqwnT8KfO June 16, 2025

27' BOCA GOAL | Battaglia



From the corner… and Battaglia rises above all!



💥 Heads it home! Boca double their lead!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BOCSLB pic.twitter.com/WHV5BJ5wxi — DAZN Football (@DAZNFootball) June 16, 2025

بينما أحرز دي ماريا هدف بنفيكا الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني أحرز بنفيكا الهدف الثاني والتعادل بالدقيقة 84 عن طريق نيكولاس أوتاميندي بعدمت تعرض الفريق البرتغالي لطرد لاعبه بالدقيقة 72 .

وتعرض هيريرا لاعب الفريق الأرجنتيني للطرد في الدقيقة 45، كما تعرض أندريا بيلوتي لاعب بنفيكا للطرد بالدقيقة 72 وأخيرا تعرض خورخي فيجال لاعب بوكا جونيورز للطرد بعد تدخل متهور بالدقيقة 88 من عمر المباراة.

🔴 UPDATE: Ander Herrera was shown a red card at the end of the first half.



The midfielder was sent off for dissent following Benfica’s penalty decision.



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/mVjq9g4JBs — DAZN Football (@DAZNFootball) June 16, 2025

ويقع فريقي بنفيكا وبوكا جونيورز ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بايرن ميونخ الألماني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وكان بايرن ميونخ قد حقق فوزًا كاسحًا على أوكلاند سيتي بنتيجة 0/10.

وبهذه النتيجة رفع بنفيكا وبوكا جونيورز رصيدهما إلي نقطة خلف بايرن ميونخ المتصدر بعد الجولة الأولي.

تشكيل بوكا جونيورز أمام بنفيكا

حراسة المرمى: أجوستين مارشيسين.

خط الدفاع: نيكولاس فيجال، لويس أدفينكولا، لاوتارو بلانكو، أيرتون كوستا.

خط الوسط: رودريجو باتاجليا، كارلوس بالاسيوس، آلان فيلاسكو، أندير هيريرا، كيفن زينون.

خط الهجوم: ميجيل ميرينتيل.

تشكيل بنفيكا ضد بوكا جونيورز

حراسة المرمى: أناتولي تروبين.

خط الدفاع: صامويل دال – نيكولاس أوتامندي – أنطونيو سيلفا – ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوركون كوكو – فردريك أورسنيس – ريناتو سانشيز.

خط الهجوم: بروما – أنخيل دي ماريا – فانجيليس بافليديس.

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