موعد مباراة إنتر ميلان ومونتيري في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

يستعد فريق إنتر ميلان الإيطالي لبدء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، نسخة 2025، ضمن المجموعة الخامسة بمواجهة نظيره مونتيري المكسيكي.



ويتواجد إنتر ميلان في مجموعة تضم كلًا من مونتيري، ريفر بليت وأوراوا.

موعد مباراة إنتر ميلان ومونتيري في كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة إنتر ميلان أمام مونتيري في تمام الساعة 4 فجر غدا الأربعاء 18 يونيو 2025، بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ومونتيري



تُذاع مباراة إنتر ميلان ضد مونتيري عبر شبكة "DAZN" الشهيرة، والتي تحصلت على حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية، لتلك النسخة.

ويشارك إنتر ميلان في تلك النسخة المستحدثة من البطولة بسبب التصنيف، في حين أن مونتيري كان بطل كأس أبطال كونكاكاف عام 2021.

وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا، فجر يوم الأحد الماضي حيث شهدت المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي، تعادلًا سلبيًا.

مواعيد مباريات إنتر ميلان في كأس العالم للأندية 2025

الأربعاء 18 يونيو

مونتيري ضد إنتر ميلان - 4 صباحًا

السبت 21 يونيو

إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز - 10 مساءً

الخميس 26 يونيو

إنتر ميلان ضد ريفر بليت - 4 صباحًا

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا بهدف انتشار البطولة في جميع أنحاء العالم.

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