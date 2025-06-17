الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا القاعدة التي انطلق منها العدوان على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، "استهداف القاعدة التي انطلق منها القصف الإسرائيلي على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران".



وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني، إن "الموجة التاسعة من عملية "الوعد الصادق 3" هي عملية مركبة تشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة"، مؤكدا أنها "ستستمر بشكل متواصل حتى فجر اليوم".



وأضاف نائيني أن "الهدف الرئيسي من العملية هو الرد على العدوان الإسرائيلي المستمر"، متابعًا: "لن يسمح للكيان الصهيوني بالاستمتاع بالهدوء والاستقرار".

وأكد أن "العملية تستهدف تعزيز الردع العسكري الإيراني ضد الهجمات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "قوات الحرس الثوري الإيراني هاجمت إسرائيل بـ 545 مسيرة خلال آخر 72 ساعة".

واستهدفت الضربات الإسرائيلية على طهران، أمس الإثنين، مجمع الإذاعة والتلفزيون، الواقع شمال العاصمة. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي: "استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال العاصمة طهران".



وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بـ "مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء قصف الطيران الإسرائيلي مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون".



وأشارت وكالة إرنا الإيرانية، إلى وقف البث المباشر في قناة "خبر" الإيرانية الرسمية والقناة الأولى الإيرانية بعد الغارات الإسرائيلية على مجمع الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

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