هجوم سيبراني واسع النطاق يستهدف الاحتلال، ووقف عمل مصفاة تكرير البترول في حيفا

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، وقف العمل فى مصفاة تكرير البترول في حيفا إثر استهدافها بصاروخ إيراني.

هجوم سيبراني يستهدف الاحتلال الإسرائيلي

وفي سياق آخر تعرضت إسرائيل لهجوم سيبراني، كانت شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "جارديو" كشفت في وقت سابق اليوم، عن تعرض منظومة البريد الإلكتروني التابعة لشركة “نتفيجن”، المملوكة لشركة الاتصالات "سيلكوم"، لاختراق واسع النطاق.

ووفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، استخدم القراصنة ثغرة تقنية تُعرف باسم “الترحيل المفتوح”، تتيح إرسال رسائل من خلال خوادم الشركة دون الحاجة إلى مصادقة.

احتراق ثغرة في شركة اتصالات إسرائيلية

ومن خلال هذه الثغرة، أُرسلت آلاف الرسائل الإلكترونية التي بدت كأنها صادرة عن جهات حكومية إسرائيلية مثل الشرطة، الوزارات، ومصلحة الضرائب، مستخدمين عنوان النطاق الرسمي «gov.il».

الرسائل المزيفة تضمنت مرفقات خبيثة مكّنت القراصنة من السيطرة عن بُعد على أجهزة الضحايا، في وقت فشلت فيه أنظمة الحماية الإلكترونية في التعرف عليها أو تصنيفها كرسائل مشبوهة، ما سمح بوصولها مباشرة إلى صناديق البريد الوارد.

إلى جانب الثغرة المستغلة في الهجوم، حذرت شركة “جارديو” من وجود ثغرتين إضافيتين لا تزالان دون استغلال، لكنهما تشكلان خطرًا حقيقيًّا.

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