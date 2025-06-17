شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز طوخ بقرية مشتهر، وتم ضبط أكبر 5 تجار للمواد المخدرة، وحرر محضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط أكبر 5 تجار للمواد المخدرة بطوخ القليوبية

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بـالقليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد فيه بورود معلومات للمركز باتخاذ بعض الأشخاص قرية مشتهر لمزاولة نشاطهم الإجرامى الآثم بالإتجار في المواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات، تبين صحة المعلومة، وبعدة أكمنة أعدت لذلك، تمكن المقدم مصطفى كامل ومعاونيه من ضبط كل من: "حماد الكحال" و"السيد الخياط"، و"محمود يونس" و"سيد حلاوة" و"حسين قورطان"، ومن بينهم 3 مسجلين خطر (لهم معلومات جنائية)، وكان بحوزتهم كمية من مخدر (الشادو - والبودر - أسلحة نارية)، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم الآثمه.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.