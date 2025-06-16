الحكومة: لا وقف لتوريد السولار والمازوت للمصانع وسفن الغاز تعمل مطلع يوليو

نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد عن وقف توريد السولار أو المازوت للمصانع المحلية، مؤكدًا أن وزارة البترول تتحرك على عدة محاور لتأمين احتياجات الطاقة للمواطنين والمصانع في ظل التحديات الإقليمية.

وقف إمداد المصانع بالغاز الطبيعي

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي:"ما تم وقفه مؤقتًا هو الغاز الطبيعي فقط لبعض القطاعات الصناعية، وليس السولار أو المازوت، والإمدادات تعود تدريجيًّا مع دخول سفن التغويز الخدمة".

ثلاث سفن للغاز تبدأ ضخ الغاز في يوليو

وأوضح الحمصاني أن وزارة البترول تعاقدت مع ثلاث سفن لـ الغاز طبيعي لتوفير نحو 2.25 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، بهدف تعويض النقص الناتج عن عدم توريد الغاز من بعض الدول المجاورة.

وأضاف:"من المقرر أن تعمل السفن الثلاث بالكامل خلال الأسبوع الأول من يوليو المقبل، حيث تم بالفعل ربط إحداها، ويجري استكمال الربط الفني للسفينتين المتبقيتين."

لا تأخير في ربط السفن.. "أمور فنية وليست إدارية"

وردًا على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول تأخر ربط السفن بالشبكة القومية، شدد الحمصاني:"لا يوجد تأخير من وزارة البترول، ولكن هناك إجراءات فنية معروفة في عمليات ربط سفن التغويز بموانئ الضخ، مثل تأمين الإمدادات وخطوط النقل".

وأكد أن رئيس الوزراء وجه بتسريع الإجراءات، مشيرًا إلى أن الربط الكامل سينهي الانقطاعات المؤقتة ويعيد الضخ إلى مستوياته المعتادة.

خطة متكاملة لتحصين السوق المحلي ضد أزمة الطاقة

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة عملت خلال الأشهر الماضية على التحوط من أزمة الطاقة العالمية، من خلال عقد صفقات استيراد وتحوط مبكر في ظل انخفاض الأسعار، سداد مستحقات الشركات الأجنبية لتحفيزها على زيادة إنتاج الغاز محليًا، التوسع في مصادر التغويز لتأمين احتياجات مختلف القطاعات.

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