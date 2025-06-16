الحكومة تكشف خطتها بعد أزمة إيران وإسرائيل وترد على ارتفاع الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن تشكيل لجنة الأزمة جاء كإجراء استباقي لمتابعة تطورات الحرب بين إسرائيل وإيران، والتعامل مع أي تداعيات تؤثر على الداخل.

تدهور الوضع الإقليمي وتشكيل لجنة الأزمات

وأضاف خلال مداخلته ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة ON:"الوضع الإقليمي يتدهور بشكل كبير، لذا كان من الضروري تقييم الأوضاع على الأرض، واتخاذ إجراءات إضافية بجانب ما تم تنفيذه مسبقًا".

توفير السلع وحماية الأسواق من الغلاء

أكد الحمصاني أن الحكومة وفرت مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لبعض الأصناف لأكثر من 6 أشهر، في إطار مواجهة أي ارتفاعات محتملة في الأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة تتحرك على عدة محاور، منها:إتاحة منافذ وأسواق بديلة مثل أسواق اليوم الواحد ومراقبة مستمرة من الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، ومواجهة جشع بعض التجار.

السبب وراء ارتفاع الأسعار

وردًا على سؤال حول ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة حتى قبل أن تتأثر السوق فعليًا، قال الحمصاني:"بعض التجار يستغلون الأزمات، لكن الدولة تتابع حركة الأسعار بشكل يومي، وتتعامل مع أي ارتفاعات غير مبررة فورًا".

وأوضح أن مركز معلومات مجلس الوزراء يرصد الأسعار ويتابع الأسباب، سواء كانت ارتفاعات حقيقية في التكلفة أو تلاعب غير مبرر، ويتم اتخاذ الإجراء المناسب.

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