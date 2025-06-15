الأحد 15 يونيو 2025
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خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال: خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل

قالت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد: إن خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت جراء الهجوم الصاروخي من إيران.

تضرر خطوط الأنابيب في حيفا 

من جانبها أفادت مصافي نفط إسرائيلية بتضرر خطوط أنابيب وخطوط نقل في حيفا جراء الهجمات ذاتها.

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إعلام إسرائيلي: تقديرات بإطلاق إيران نحو 80 صاروخا منذ الليلة الماضية

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن البنية التحتية للطاقة في إسرائيل تعرضت لضربات صاروخية بطائرات مسيرة.

وشنت إيران هجوم صاروخي موسع على تل أبيب وحيفا وعدد من مدن الاحتلال الإسرائيلي، مما تسبب في دمار واسع بالبنية التحتية ومصافي النفط، بالاضافة الى سقوط عشرات القتلى والجرحى. 

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حيفا الهجوم الصاروخى إيران مصافي نفط إسرائيلية تل أبيب جيش الاحتلال

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