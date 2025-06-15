إذاعة جيش الاحتلال: خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد: إن خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت جراء الهجوم الصاروخي من إيران.

تضرر خطوط الأنابيب في حيفا

من جانبها أفادت مصافي نفط إسرائيلية بتضرر خطوط أنابيب وخطوط نقل في حيفا جراء الهجمات ذاتها.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن البنية التحتية للطاقة في إسرائيل تعرضت لضربات صاروخية بطائرات مسيرة.

وشنت إيران هجوم صاروخي موسع على تل أبيب وحيفا وعدد من مدن الاحتلال الإسرائيلي، مما تسبب في دمار واسع بالبنية التحتية ومصافي النفط، بالاضافة الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

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