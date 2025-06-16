سيف الدين الجزيري يصدم لجنة التخطيط في الزمالك، اعرف التفاصيل

وجه المحترف التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صدمة لمجلس الإدارة ولجنة التخطيط.

سيف الدين الجزيري يصدم مجلس إدارة الزمالك ولجنة التخطيط

وقال مصدر في نادي الزمالك إن سيف الدين الجزيري رفض تماما فكرة الرحيل من الزمالك على سبيل الإعارة.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تسعى لخروج اللاعب معارا خلال الميركاتو الصيفي لموسم 2025-2026، إلا أن الجزيري رفض الفكرة تماما.

وأضاف المصدر: لجنة التخطيط تريد التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد ولذلك تسعى لتسويق سيف الدين الجزيري.

ميدو يوصي بالتجديد للاعب الزمالك موسمين

فيما أوصى أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بضرورة التجديد لنبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض.

متى ينتهي عقد نبيل عماد دونجا مع الزمالك؟

وينتهي عقد دونجا مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل أي يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

ميدو يوصي بالتجديد لدونجا

وقال مصدر في الزمالك إن ميدو أوصى بالتجديد لدونجا لمدة لا تقل عن موسمين بخلاف الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن ميدو يرفض رحيل دونجا، خاصة أنه من الأعمدة الرئيسية في الفريق.

وختم المصدر حديثه قائلا إن تراجع مستوى دونجا خلال الموسم المنقضي هو أمر طبيعي يحدث للعديد من اللاعبين ولكن فكرة بيعه غير مطروحة أيضا.

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