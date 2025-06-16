الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة يكشف معايير تصنيف الأكاديميات

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

أصدر الحساب الرسمي لـاتحاد الكرة المصري بيانا كشف خلاله عن مجموعة من المعايير والإشتراطات لتصنيف أكاديميات كرة القدم، وجاءت كالتالى:

فرع النادى المشهر بعدد لاعبين تزيد على 350 لاعبا تصنيف A  
الأكاديميات الخاصة بعدد لاعبين تزيد على 350 لاعبا تصنيف A 
فرع النادى المشهر بعدد لاعبين يزيد على 150 لاعبا وأقل من 350 لاعبا تصنيف B 
الأكاديميات الخاصة بعدد لاعبين من 150 لاعبا وأقل من 350 لاعبا تصنيف B

إشتراطات الأكاديميات التصنيف " A "

فروع الأندية المشهرة المتوفر بها الملاعب.
شركة لها مقر إداري وتمتلك الملاعب أو مستأجرة (لمدة موسم على الأقل) ومضاءة، ويشترط أن
تتوافر بها غرف الملابس ووحدات دورات المياه.
مدير الأكاديمية لابد أن يكون حاصلا على رخصة تدريب B على الأقل.
المشاركة في مسابقات 4 فئات عمرية.
مدربين حاصلين على الرخصة التدريبية C على الأقل في كل فئة عمرية. 
الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة

اشتراطات الأكاديميات التصنيف " B " 

فروع الأندية المشهرة المتوفر بها الملاعب.
شركة لها مقر إدارى وتمتلك الملاعب أو مستأجرة (لمدة موسم على الأقل) ويشترط ان تتوافر بها غرف الملابس ووحدات دورات المياه.
مدير الأكاديمية لابد ان يكون حاصل على الرخصة التدريبية C على الأقل.
المشاركة فى مسابقات 3 فئات عمرية على الأقل.
مدربين حاصلين على الرخصة التدريبية (D) على الأقل في كل فئة عمرية.
الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة أكاديميات كرة القدم تصنيف أكاديميات كرة القدم الأكاديميات الخاصة الرخصة التدريبية C إشتراطات الأكاديميات التصنيف B

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يصدر القواعد العامة المنظمة لعمل الأكاديميات

منعا لتكرار أزمة زيزو، قرار من اتحاد الكرة يحدد موعد انتهاء الموسم المحلي

رسوم الاشتراك في مسابقات اتحاد الكرة موسم 2025-2026 (إنفوجراف)

إجراء جديد من اتحاد الكرة بشأن الكشف عن المنشطات بالدوري الممتاز

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف موعد رفع أسعار الوقود والمحروقات

داليا زيادة تهاجم المصريين من أجل عيون إسرائيل

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 عبر الخط الأرضي

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

بينها مصر، بيان مشترك لـ 20 دولة بشأن العدوان الاسرائيلى على إيران

فوائد خل التفاح، ينظم سكر الدم ويخفض الوزن والكوليسترول بسهولة

الزمالك يسعى لاستعارة نجم بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي

قرار حاسم من الكهرباء بشأن العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال

خدمات

المزيد

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعبي وشقاي دخل في ميراث أبي كيف استرد حقي؟"، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم رزق كبير

هل قراءة القرآن من الموبايل لها نفس أجر المصحف؟ عضو بمركز الأزهر تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي فى جنوب الجولان بعد رصد تسلل مسيرة