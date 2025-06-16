اتحاد الكرة يكشف معايير تصنيف الأكاديميات

أصدر الحساب الرسمي لـاتحاد الكرة المصري بيانا كشف خلاله عن مجموعة من المعايير والإشتراطات لتصنيف أكاديميات كرة القدم، وجاءت كالتالى:

فرع النادى المشهر بعدد لاعبين تزيد على 350 لاعبا تصنيف A

الأكاديميات الخاصة بعدد لاعبين تزيد على 350 لاعبا تصنيف A

فرع النادى المشهر بعدد لاعبين يزيد على 150 لاعبا وأقل من 350 لاعبا تصنيف B

الأكاديميات الخاصة بعدد لاعبين من 150 لاعبا وأقل من 350 لاعبا تصنيف B

إشتراطات الأكاديميات التصنيف " A "

فروع الأندية المشهرة المتوفر بها الملاعب.

شركة لها مقر إداري وتمتلك الملاعب أو مستأجرة (لمدة موسم على الأقل) ومضاءة، ويشترط أن

تتوافر بها غرف الملابس ووحدات دورات المياه.

مدير الأكاديمية لابد أن يكون حاصلا على رخصة تدريب B على الأقل.

المشاركة في مسابقات 4 فئات عمرية.

مدربين حاصلين على الرخصة التدريبية C على الأقل في كل فئة عمرية.

الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة

اشتراطات الأكاديميات التصنيف " B "

فروع الأندية المشهرة المتوفر بها الملاعب.

شركة لها مقر إدارى وتمتلك الملاعب أو مستأجرة (لمدة موسم على الأقل) ويشترط ان تتوافر بها غرف الملابس ووحدات دورات المياه.

مدير الأكاديمية لابد ان يكون حاصل على الرخصة التدريبية C على الأقل.

المشاركة فى مسابقات 3 فئات عمرية على الأقل.

مدربين حاصلين على الرخصة التدريبية (D) على الأقل في كل فئة عمرية.

الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.