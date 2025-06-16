قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بعد تعديل الأخطاء (صور)

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قائمة أوائل الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة، بعد تعديلها من أخطاء وضع أسماء فتيات على صور بنين.

و يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، عن رابط الحصول على النتيجة، فور اعتمادها من قبل المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بالقاهرة

وأوضحت مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس من هنا، مؤكده أن النتيجة سوف تظهر مساء اليوم عبر الخط الأرضي أو المحمول، أو من خلال المحادثة الآليه علي الموقع.

وكان اعتمد إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٧٧%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٥٨٧ طالبا وطالبة حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالبا وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧.

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح٧٧ %



كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٥.٩٥ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٤.٥%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٨.٥ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٠.١٢ % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٥٠ %.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة حلوان التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٧٢% ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩١.٧٥ % وحصلت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٨٩.٦٨%.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بجميع محافظات الجمهورية

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة “ فيتو ” لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء الأمور، ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بشمال سيناء من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقليوبية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنيا من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ببني سويف من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بأسيوط من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسوهاج من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا



نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.