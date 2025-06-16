نجوم The Remarried Empress يتوجهون إلى براغ لتصوير مشاهد من المسلسل

تستعد العاصمة التشيكية براغ لاستقبال أبطال الدراما الكورية المنتظرة "الإمبراطورة المتزوجة مجددًا" (The Remarried Empress)، حيث من المقرر أن تشهد المدينة تصوير مشاهد رئيسية من العمل، في خطوة تزيد من حماس عشاق الدراما الكورية وترفع سقف التوقعات حول الأجواء الفيكتورية التي سيتخذها المسلسل.

ويضم العمل نخبة من أبرز نجوم الدراما الكورية، على رأسهم جو جيهون، شين مين آه، لي جونغ سوك، ولي سي يونغ.

دراما The Remarried Empress

تدور أحداث "الإمبراطورة المتزوجة مجددًا" في إطار دراما رومانسية خيالية، وتروي قصة نافـيير (تلعب دورها شين مين آه)، الإمبراطورة المثالية للإمبراطورية الشرقية. تتعرض نافـيير للخيانة والطلاق على يد زوجها، الإمبراطور سوفيشو (يؤدي دوره جو جيهون)، إمبراطور الإمبراطورية الشرقية.

بعد هذا الانفصال المؤلم، تتزوج نافـيير من هينري (يؤدي دوره لي جونغ سوك)، إمبراطور الإمبراطورية الغربية، في تحول مثير لأحداث القصة.

وفي سياق الأحداث، تجسد لي سي يونغ شخصية راشتا، وهي عبدة هاربة يكتشفها سوفيشو بالصدفة أثناء رحلة صيد. بعد وقت قصير من دخولها القصر، تصبح راشتا عشيقة الإمبراطور سوفيشو، مما يشعل فتيل الدراما والصراعات داخل القصة.

ينتظر الجمهور بفارغ الصبر مشاهدة كيف ستُترجم هذه القصة المعقدة إلى الشاشات، خاصة مع وعد التصوير في براغ بأجواء بصرية فريدة تعزز الطابع التاريخي والفكتوري للعمل.

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