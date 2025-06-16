فخري الفقي عن موازنة 2025: مصروفات 4.6 تريليون والعجز يصل لـ1.5 تريليون جنيه

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تبلغ إجمالي مصروفاتها 4.6 تريليون جنيه، في حين لا تتجاوز إيراداتها 3.1 تريليون جنيه، ما يرفع حجم العجز الكلي إلى 1.5 تريليون جنيه مقارنة بـ1.3 تريليون في الموازنة الحالية، أي بزيادة 200 مليار جنيه.

العجز في الموازنة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن العجز كنسبة من الناتج المحلي تراجع من 76% إلى 73%، وهو ما يُعد مؤشرًا على تحسن نسبي في كفاءة الأداء المالي.

فائض أولي ونمو اقتصادي مرتقب

وأضاف الفقي أن الفائض الأولي المتوقع في موازنة العام المالي الجديد يصل إلى 807 مليارات جنيه، وهو ما سيتم توجيهه لتقليل العجز العام.

ولفت على صعيد النمو الاقتصادي، تتوقع الحكومة معدل نمو حقيقي يبلغ 4.5% في السنة المالية المقبلة، مقارنة بـ3.8% خلال العام الجاري، مع استبعاد تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار.

زيادات في الأجور والدعم التمويني

وأشار إلى أن الموازنة تتضمن زيادات في المرتبات والأجور بقيمة 104 مليارات جنيه، إلى جانب رفع دعم الخبز والسلع التموينية إلى 160 مليار جنيه، مقارنة بـ134 مليارًا في العام الجاري، ما يعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا.



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