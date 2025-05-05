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اقتصاد

فخري الفقي يكشف عن قرض جديد من صندوق النقد لمصر

الدكتور فخري الفقي،
الدكتور فخري الفقي، فيتو

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حصول مصر على تمويل استثنائي من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.35 مليار دولار، ضمن برنامج “الصلابة والاستدامة”.

 

تمويل صندوق النقد الدولي الجديد لمصر

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التمويل الجديد من صندوق النقد يُعد ميسرًا للغاية، حيث سيتم سداده على مدى 20 عامًا، مع فترة سماح تصل إلى 10 سنوات ونصف، وبسعر فائدة لا يتجاوز 2.5%.  

حجم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لمصر

وأوضح أن الشريحة الأولى من هذا التمويل الميسر، والتي تُقدر بـ 350 مليون دولار، ستُصرف مع الشريحة الخامسة من القرض الأساسي.

وأكد أن هذا التمويل الإضافي يُمثل دعمًا قويًّا للاقتصاد المصري، ويُسهم في تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة كما يُعزز من قدرة مصر على تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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