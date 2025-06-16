دمية فينيسيوس جونيور تتسبب في سجن أربعة أشخاص بقرار محكمة

ريال مدريد، أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين، أن محكمة في مدريد أصدرت حكما بالسجن مع وقف التنفيذ في حق أربعة أشخاص بعد ثبوت إدانتهم بارتكاب جريمة التحريض على الكراهية تتعلق بدمية تم تشبيهها بـ فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.

دمية سوداء تحمل رقم فينيسيوس جونيور

وتورط الأربعة في تعليق لافتة كُتب عليها “مدريد تكره ريال مدريد” برفقة دمية سوداء قابلة للنفخ ترتدي قميصا يحمل رقم 20 يتطابق مع ما يرتديه اللاعب البرازيلي على جسر قبل مباراة كأس ملك إسبانيا أمام أتليتيكو مدريد في جانفي 2023.

السجن 15 شهرا بسبب التحريض على الكراهية

وجاء الحكم على أحد المتهمين بالسجن 15 شهرا بتهمة ارتكاب جريمة التحريض على الكراهية، وسبعة أشهر إضافية بتهمة التهديد ونشر صور الواقعة على الإنترنت.

وحُكم على الثلاثة الآخرين بالسجن سبعة أشهر بتهمة ارتكاب جرائم التحريض على الكراهية، وسبعة أشهر أخرى بتهمة التهديد.

إيقاف تنفيذ العقوبة بعد الإعتذار للاعب وناديه

ولكن المتهمين الأربعة لن يقضوا عقوبة السجن، بعد أن وقعوا على خطاب اعتذار وجه لفينيسيوس وريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني للعبة.

وجاء في بيان رابطة الدوري الإسباني “حصل المتهم الذي نشر الفيديو على الإنترنت على عقوبة خاصة تتمثل الحرمان من العمل في المؤسسات التعليمية أو الرياضية أو الترفيهية للشبان لمدة أربع سنوات وثلاثة أشهر، بينما حصل الآخرون على ثلاث سنوات وسبعة أشهر”.

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