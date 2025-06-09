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رياضة

الأعلى أجرًا، تفاصيل عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

فينيسيوس،فيتو
فينيسيوس،فيتو

 كشفت صحيفة آس الإسبانية، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، سيُوقّع رسميًا على عقده الجديد مع الملكي فور انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

ووفقًا للتقارير، فإن فينيسيوس يتقاضى حاليًا 15 مليون يورو سنويًا بموجب عقده الحالي الذي يمتد حتى عام 2027، بينما العقد الجديد سيمتد حتى صيف 2030، وسيتضمن زيادة قدرها 5 ملايين يورو سنويًا، ليصل راتبه إلى 20 مليون يورو سنويًا، مما يجعله من بين أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق.

هذا التجديد يُعد رسالة واضحة من إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز بأن فينيسيوس هو حجر الأساس في مشروع ريال مدريد المستقبلي.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم كلٍ من الهلال، باتشوكا، سالزبورج.

 

مباريات ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

ريال مدريد × الهلال (18 يونيو)

ريال مدريد × باتشوكا (22 يونيو)

ريال مدريد × سالزبورج (27 يونيو)

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