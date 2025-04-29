أتليتكو مدريد يسعى لضم نونيز من ليفربول

كشفت تقارير عالمية أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، تسعى للتخلص من المُهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، في الصيف.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فإن إدارة ليفربول ستكون مُنفتحة لفكرة السماح بإعارة نوني مع إمكانية الشراء فيما بعد.

وتأمل الإدارة أن تنجح في استعادة قدر من المال المدفوع من أجل جلبه، إذ دفع النادي 75 مليون يورو، وستكون صفقة بيعه بقيمة 40-45 مليون يورو مُناسبة في نظر الإدارة.

وذكرت الصحيفة أن نادي أتليتكو مدريد يتطلع لشراء نونيز من ليفربول.

وترغب إدارة ليفربول في وضع حوافز في عقد الإعارة للوصول إلى مرحلة الالتزام بالشراء.

وابتعد نونيز كثيرًا عن مستويات الإقناع خلال الموسم الحالي في كافة المُسابقات، وهو الأمر الذي جعل رحيله مطلبًا جماهيريًا بين مُشجعي الريدز.

فيما أثارت لقطة سكب الخمر على لاعب ليفربول الإنجليزي ولاعب المنتخب، محمد صلاح، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبرغم غرابة المشهد، ورفض محمد صلاح لسكب الخمر عليه، من قبل زميله داروين نونيز، أثناء الاحتفال بتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي، لكن المشهد لاقى هجومًا شديدًا وانتقادًا واسعًا.

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