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خارج الحدود

نتنياهو: على سكان طهران إخلاؤها لأننا سنتحرك

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

 زعم رئيس وزراء  الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده نجحت في السيطرة على سماء طهران، وذلك خلال تصريحات له من قاعدة تل نوف الجوية بمنطقة رحوفوت في تل أبيب.


وقال في تصريحات من موقع القاعدة الجوية اليوم الإثنين، إن على سكان طهران إخلاء منازلهم، لأن إسرائيل ستتخذ بعض الإجراءات اللازمة، وفق تعبيره.


إلى ذلك، ادعي أن بلاده تتجه لتحقيق هدفين رئيسيين وهما القضاء على التهديدين النووي والصاروخي الإيراني.

وختم مشددا على أن إسرائيل "على طريق النصر".


جاءت تلك التصريحات بعدما توعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتدفيع سكان طهران ثمنًا باهظًا، قبل أن يتراجع ويوضح أنه قصد دفعهم إلى إخلاء منازلهم.

فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائليي تدمير ثلث منصات إطلاق الصواريخ في إيران.


 

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