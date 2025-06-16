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خارج الحدود

جيش الاحتلال يستهدف مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في ‎طهران

إيران، فيتو
إيران، فيتو

 أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن استهدف سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في ‎طهران.

 

إخلاء مناطق متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران

 في سياق متصل، زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: بوق التحريض الإيراني في طريقه للاختفاء؛ فقد بدأنا إخلاء ‎طهران.

وأصدر جيش الاحتلال عددا من الإنذارات لإخلاء مناطق متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران.

 

السيطرة على سماء طهران

 بدوره، زعم رئيس وزراء  الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده نجحت في السيطرة على سماء طهران، وذلك خلال تصريحات له من قاعدة تل نوف الجوية بمنطقة رحوفوت في تل أبيب.

وقال في تصريحات من موقع القاعدة الجوية، اليوم الإثنين: إن على سكان طهران إخلاء منازلهم، لأن إسرائيل ستتخذ بعض الإجراءات اللازمة، وفق تعبيره.

 

تدفيع سكان طهران ثمنًا باهظًا

وادعي أن بلاده تتجه لتحقيق هدفين رئيسيين، وهما: القضاء على التهديدين النووي والصاروخي الإيراني.

وختم مشددا على أن إسرائيل "على طريق النصر".
جاءت تلك التصريحات بعدما توعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتدفيع سكان طهران ثمنًا باهظًا، قبل أن يتراجع ويوضح أنه قصد دفعهم إلى إخلاء منازلهم.

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