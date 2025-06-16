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التقديم الإلكتروني لـ رياض الأطفال بالأزهر الشريف للعام الجديد، سن القبول والرابط

طلاب المعاهد الأزهرية
طلاب المعاهد الأزهرية
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 أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول للمرحلة الابتدائية بجميع المعاهد الأزهرية.
 رابط التقديم على المعاهد الأزهرية 

ويبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1/ 7 / 2025، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 31 /7 / 2025، على موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط 

 

شروط القبول في المعاهد الأزهرية 

 ألا يقل سن الطفل عن (4) سنوات حتى (6) سنوات إلا يوما واحدا لمرحلة رياض الأطفال، ولا يقل عن (6) سنوات ولا يزيد على (9) سنوات للصف الأول للمرحلة الابتدائية، وذلك في 1 / 10 /2025 م. 


كما يمكن للراغبين في التقديم الوصول إلى رابط التسجيل الإلكتروني مباشرة من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق وذلك لضمان سهولة الاستخدام وسرعة الوصول إلى الخدمة الإلكترونية.
 يأتي ذلك ضمن خطوات ينتهجها قطاع المعاهد الأزهرية تهدف إلى تمكين أولياء الأمور من إتمام الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمقارّ التعليمية.

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