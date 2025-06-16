تحت رعاية محافظ دمياط

احتفلت محافظة دمياط باليوم العالمي للبيئة، تحت رعاية أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك من خلال إطلاق عدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية بالتعاون بين إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم، وجامعة دمياط.

معرض فني يجسد معاناة الكوكب من التلوث

شارك طلاب الموهوبون من إدارتَي عزبة البرج ودمياط التعليمية في معرض فني بيئي، قدموا من خلاله لوحات متميزة عبرت عن قضايا بيئية ملحة، على رأسها مشكلة التلوث البلاستيكي، وأظهرت الأعمال الفنية وعيًا بيئيًا متناميًا لدى الطلاب ودورهم في التوعية المجتمعية.

ندوة علمية حول "دحر التلوث بالبلاستيك"

ضمن الفعاليات، تم تنظيم ندوة علمية بعنوان "دحر التلوث بالبلاستيك"، حاضر فيها كل من الدكتور ممدوح سالم سراج أستاذ البيئة النباتية بكلية العلوم بجامعة دمياط، والمهندس محمد الدالي مدير إدارة شئون البيئة وممثل جهاز شئون البيئة.

تناولت الندوة مخاطر البلاستيك على البيئة والصحة العامة، وأسفرت عن عدد من التوصيات الهامة أبرزها:

تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام مثل الشفاطات والأكياس والملاعق.

استبدالها ببدائل قابلة لإعادة التدوير مثل الزجاج والورق.

فرز النفايات المنزلية وتخصيص صناديق لجمع المواد البلاستيكية.

تشجيع شراء المنتجات ذات التغليف الصديق للبيئة.

الامتناع عن إعادة استخدام زجاجات المياه المعدنية والمشروبات الغازية في المنازل.

فعاليات بيئية متنوعة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بدمياط

مبادرة لجمع النفايات الطبية المنزلية

وفي إطار الجهود المبذولة لتحسين منظومة النظافة والصحة العامة، استعرضت إدارة البيئة بالمحافظة خطة جديدة لرفع كفاءة منظومة جمع المخلفات الصلبة، شملت إطلاق مبادرة نوعية بالتعاون مع مديرية الصحة.

تهدف المبادرة إلى حث المواطنين على جمع النفايات الطبية الخطرة الناتجة عن الاستخدام المنزلي، مثل الزجاجات البلاستيكية المحكمة الغلق، وتسليمها إلى الوحدات الصحية بكل قرية حسب التوزيع الجغرافي، مع التأكيد على أن هذه الخدمة ستُقدم مجانًا، حرصًا على الحد من انتقال الأمراض وضمان بيئة صحية ونظيفة.



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