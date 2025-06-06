الجمعة 06 يونيو 2025
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محافظات

محافظ دمياط يشارك احتفالات المواطنين بعيد الأضحى (صور)

محافظ دمياط يهنئ
محافظ دمياط يهنئ الشباب بالعيد.. ڤيتو

شارك الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أعضاء مركز شباب شط الملح فعاليات احتفالات عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من البهجة والفرحة التي غلبت على الحضور. 

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، والدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة، والأستاذ سمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

محافظ دمياط يشارك أعضاء مركز شباب شط الملح فعاليات احتفالات عيد الأضحى المبارك
محافظ دمياط يشارك أعضاء مركز شباب شط الملح فعاليات احتفالات عيد الأضحى المبارك

 

دعم حكومي مباشر لمراكز الشباب

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود الدولة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ودعم مراكز الشباب باعتبارها منصات مجتمعية حيوية تسهم في التنمية الثقافية والرياضية. وأشاد المحافظ بالأنشطة المتنوعة التي ينظمها المركز لأهالي المنطقة، والتي تأتي في إطار مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مستوى الجمهورية.

الشباب في صدارة الأولويات

وخلال كلمته، أكد محافظ دمياط أن الدولة تضع دعم الشباب وتمكينهم على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تلعب دورًا محوريًا في بناء شخصية النشء وتنمية مهاراتهم. كما أعرب عن سعادته البالغة بمشاركة الأطفال والشباب فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، مشيدًا بأجواء الألفة والمودة التي سادت الاحتفال.

أنشطة وعروض ترفيهية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فوزي أن زيارة المحافظ تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة بتفعيل دور المراكز المجتمعية خلال المناسبات، وخلق أجواء إيجابية تعزز من روح الانتماء والفرح. وأكد استمرار الدعم الفني واللوجستي لجميع مراكز الشباب في محافظة دمياط.

ختام احتفالي بالعروض الفنية

واختتمت الفعالية بمجموعة من العروض الرياضية والفنية التي قدمها أعضاء المركز، والتي نالت إعجاب الحضور، في مشهد جسد عمق العلاقة بين القيادة التنفيذية والشباب في محافظة دمياط.

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